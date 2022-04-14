Catvax (CATVAX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Catvax (CATVAX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Catvax (CATVAX) Informasjon Inspired by the indomitable spirit of Sheikh Kita, Catvax stands as a testament to the power of community, compassion, and change. As we navigate the complexities of the digital age, Catvax offers a beacon of hope and a path towards a more inclusive, empathetic, and supportive world. Offisiell nettside: https://catvax.gay Teknisk dokument: https://catvax.gay

Catvax (CATVAX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Catvax (CATVAX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 287.30K $ 287.30K $ 287.30K Total forsyning: $ 83.94M $ 83.94M $ 83.94M Sirkulerende forsyning: $ 83.94M $ 83.94M $ 83.94M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 287.30K $ 287.30K $ 287.30K All-time high: $ 0.097725 $ 0.097725 $ 0.097725 All-Time Low: $ 0.00061312 $ 0.00061312 $ 0.00061312 Nåværende pris: $ 0.00342063 $ 0.00342063 $ 0.00342063 Lær mer om Catvax (CATVAX) pris

Catvax (CATVAX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Catvax (CATVAX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CATVAX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CATVAX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CATVAXs tokenomics, kan du utforske CATVAX tokenets livepris!

CATVAX prisforutsigelse Vil du vite hvor CATVAX kan være på vei? Vår CATVAX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

