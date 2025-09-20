CATULU (CATULU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.0008154 Laveste pris $ 0.00000747 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +8.96%

CATULU (CATULU) sanntidsprisen er $0.00000926. I løpet av de siste 24 timene har CATULU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CATULU er $ 0.0008154, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000747.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CATULU endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +8.96% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

CATULU (CATULU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 9.26K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 9.26K Opplagsforsyning 999.62M Total forsyning 999,619,471.450938

Nåværende markedsverdi på CATULU er $ 9.26K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CATULU er 999.62M, med en total tilgang på 999619471.450938. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.26K.