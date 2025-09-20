Dagens CATULU livepris er 0.00000926 USD. Spor prisoppdateringer for CATULU til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CATULU pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens CATULU livepris er 0.00000926 USD. Spor prisoppdateringer for CATULU til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CATULU pristrenden enkelt hos MEXC nå.

CATULU (CATULU) Live prisdiagram
CATULU (CATULU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0008154
$ 0.0008154$ 0.0008154

$ 0.00000747
$ 0.00000747$ 0.00000747

--

--

+8.96%

+8.96%

CATULU (CATULU) sanntidsprisen er $0.00000926. I løpet av de siste 24 timene har CATULU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CATULU er $ 0.0008154, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000747.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CATULU endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +8.96% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

CATULU (CATULU) Markedsinformasjon

$ 9.26K
$ 9.26K$ 9.26K

--
----

$ 9.26K
$ 9.26K$ 9.26K

999.62M
999.62M 999.62M

999,619,471.450938
999,619,471.450938 999,619,471.450938

Nåværende markedsverdi på CATULU er $ 9.26K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CATULU er 999.62M, med en total tilgang på 999619471.450938. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.26K.

CATULU (CATULU) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på CATULU til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på CATULU til USD ble $ +0.0000003701.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på CATULU til USD ble $ -0.0000008568.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på CATULU til USD ble $ -0.00003043417841689647.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ +0.0000003701+4.00%
60 dager$ -0.0000008568-9.25%
90 dager$ -0.00003043417841689647-76.67%

Hva er CATULU (CATULU)

CATULU | THE THREADED FAMILIAR Catulu is like Tamagotchi for the Twitter age — except your pet lives on the timeline, and the more you play, the more everyone sees it. Platform & Core Mechanics Platform: Twitter + Web3 (Solana) Core Loop: Tweeting = Feeding, Cleansing, Training Tokens: $CATULU (native currency of the ecosystem) Level up your characters to unlock more avatar images , get into top ranks on leaderboard and earn LP rewards.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

CATULU (CATULU) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

CATULU Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil CATULU (CATULU) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine CATULU (CATULU) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for CATULU.

Sjekk CATULUprisprognosen nå!

CATULU til lokale valutaer

CATULU (CATULU) tokenomics

Å forstå tokenomics bak CATULU (CATULU) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CATULU tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om CATULU (CATULU)

Hvor mye er CATULU (CATULU) verdt i dag?
Live CATULU prisen i USD er 0.00000926 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CATULU-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CATULU til USD er $ 0.00000926. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for CATULU?
Markedsverdien for CATULU er $ 9.26K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CATULU?
Den sirkulerende forsyningen av CATULU er 999.62M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCATULU ?
CATULU oppnådde en ATH-pris på 0.0008154 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CATULU?
CATULU så en ATL-pris på 0.00000747 USD.
Hva er handelsvolumet til CATULU?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CATULU er -- USD.
Vil CATULU gå høyere i år?
CATULU kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CATULU prisprognosen for en mer grundig analyse.
