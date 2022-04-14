Cats N Cars (CNC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Cats N Cars (CNC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Cats N Cars (CNC) Informasjon At Cats N Cars, we offer opportunities to win luxury supercars which are given away at specific market cap milestones to encourage stable price appreciation. Our mission-driven token, inspired by the spirit of Cars N Coffee events and our love for feline friends, aims to reshape the crypto culture with a blend of purpose and fun. By rewarding our community through exciting supercar giveaways and fostering engagement, we strive to create an enjoyable and impactful experience for all our holders. The team prides itself on transparency and provides regular updates to the CNC community via social channels. Offisiell nettside: https://www.catsncars.com Kjøp CNC nå!

Cats N Cars (CNC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Cats N Cars (CNC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 43.16K $ 43.16K $ 43.16K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 721.05M $ 721.05M $ 721.05M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 59.86K $ 59.86K $ 59.86K All-time high: $ 0.00733589 $ 0.00733589 $ 0.00733589 All-Time Low: $ 0.00002528 $ 0.00002528 $ 0.00002528 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Cats N Cars (CNC) pris

Cats N Cars (CNC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Cats N Cars (CNC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CNC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CNC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CNCs tokenomics, kan du utforske CNC tokenets livepris!

CNC prisforutsigelse Vil du vite hvor CNC kan være på vei? Vår CNC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CNC tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!