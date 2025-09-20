Cats N Cars (CNC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00733589$ 0.00733589 $ 0.00733589 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -2.58% Prisendring (7D) -2.58%

Cats N Cars (CNC) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CNC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CNC er $ 0.00733589, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CNC endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -2.58% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Cats N Cars (CNC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 43.16K$ 43.16K $ 43.16K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 59.86K$ 59.86K $ 59.86K Opplagsforsyning 721.05M 721.05M 721.05M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Cats N Cars er $ 43.16K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CNC er 721.05M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 59.86K.