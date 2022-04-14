catownkimono (COK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i catownkimono (COK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

catownkimono (COK) Informasjon $COK was born two days after its sibling $WIF. Both birthed by the same legendary DEV Patrick Bateman. Launching back in November 2023, $COK ignited the cat meme season on Solana this bull run, though it struggled to survive. Through the community-driven force of a CTO (Community Take Over), $COK was brought back to life in May 2024 - though the $COK was in desperate need of a new attire. The cat decided to embrace the culture, and to put on the Kimono. Offisiell nettside: https://catownkimono.com/ Kjøp COK nå!

catownkimono (COK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for catownkimono (COK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 200.72K $ 200.72K $ 200.72K Total forsyning: $ 998.44B $ 998.44B $ 998.44B Sirkulerende forsyning: $ 998.44B $ 998.44B $ 998.44B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 200.72K $ 200.72K $ 200.72K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om catownkimono (COK) pris

catownkimono (COK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak catownkimono (COK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet COK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange COK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår COKs tokenomics, kan du utforske COK tokenets livepris!

COK prisforutsigelse Vil du vite hvor COK kan være på vei? Vår COK prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se COK tokenets prisforutsigelse nå!

