Catjak (CATJAK) Informasjon Launched in July 2024 on the Solana blockchain, Catjak is a community-driven memecoin inspired by the Catjak meme, a new feline addition to the ever-growing Wojakverse. Rooted in internet culture, Catjak embodies the playful quirks of cats, offering a humorous and relatable addition to the Wojak family of memes. True to its feline nature, Catjak has no master and follows no set plan—it moves with the independence and enigmatic charm of a cat. Its primary purpose is to celebrate the power of collective belief in memes and the joy they bring. Catjak represents the essence of memecoins: shared culture, humor, and the boundless potential of decentralized movements. Offisiell nettside: https://catjak.xyz/ Kjøp CATJAK nå!

Catjak (CATJAK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Catjak (CATJAK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 18.89K $ 18.89K $ 18.89K Total forsyning: $ 999.36M $ 999.36M $ 999.36M Sirkulerende forsyning: $ 999.36M $ 999.36M $ 999.36M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 18.89K $ 18.89K $ 18.89K All-time high: $ 0.00023751 $ 0.00023751 $ 0.00023751 All-Time Low: $ 0.00001469 $ 0.00001469 $ 0.00001469 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Catjak (CATJAK) pris

Catjak (CATJAK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Catjak (CATJAK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CATJAK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CATJAK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CATJAKs tokenomics, kan du utforske CATJAK tokenets livepris!

