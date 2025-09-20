Catjak (CATJAK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) 0.00% Prisendring (7D) 0.00%

Catjak (CATJAK) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CATJAK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CATJAK er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CATJAK endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Catjak (CATJAK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 18.89K$ 18.89K $ 18.89K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 18.89K$ 18.89K $ 18.89K Opplagsforsyning 999.36M 999.36M 999.36M Total forsyning 999,357,798.820693 999,357,798.820693 999,357,798.820693

Nåværende markedsverdi på Catjak er $ 18.89K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CATJAK er 999.36M, med en total tilgang på 999357798.820693. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 18.89K.