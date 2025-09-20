Catino (CATINO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00344867$ 0.00344867 $ 0.00344867 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.55% Prisendring (1D) -0.08% Prisendring (7D) -1.37% Prisendring (7D) -1.37%

Catino (CATINO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CATINO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CATINO er $ 0.00344867, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CATINO endret seg med +0.55% i løpet av den siste timen, -0.08% over 24 timer og -1.37% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Catino (CATINO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 20.24K$ 20.24K $ 20.24K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 20.24K$ 20.24K $ 20.24K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Catino er $ 20.24K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CATINO er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 20.24K.