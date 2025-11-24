Hva er CATHEON

Catheon Gaming (CATHEON) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Catheon Gaming (CATHEON), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 63.66K $ 63.66K $ 63.66K Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.60B $ 1.60B $ 1.60B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 397.83K $ 397.83K $ 397.83K All-time high: $ 0.0200027 $ 0.0200027 $ 0.0200027 All-Time Low: $ 0.0000112 $ 0.0000112 $ 0.0000112 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Catheon Gaming (CATHEON) pris Kjøp CATHEON nå!

Catheon Gaming (CATHEON) Informasjon Offisiell nettside: https://catheongaming.com/

Catheon Gaming (CATHEON) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Catheon Gaming (CATHEON) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CATHEON tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CATHEON tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CATHEONs tokenomics, kan du utforske CATHEON tokenets livepris!

CATHEON prisforutsigelse Vil du vite hvor CATHEON kan være på vei? Vår CATHEON prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CATHEON tokenets prisforutsigelse nå!

