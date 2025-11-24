Catheon Gaming pris i dag

Sanntids Catheon Gaming (CATHEON) pris i dag er --, med en 0.26% endring de siste 24 timene. Nåværende CATHEON til USD konverteringssats er -- per CATHEON.

Catheon Gaming rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 64,781, med en sirkulerende forsyning på 1.60B CATHEON. I løpet av de siste 24 timene CATHEON har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.0200027, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har CATHEON beveget seg -0.24% i løpet av den siste timen og +0.77% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Catheon Gaming (CATHEON) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 64.78K$ 64.78K $ 64.78K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 404.81K$ 404.81K $ 404.81K Opplagsforsyning 1.60B 1.60B 1.60B Total forsyning 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

