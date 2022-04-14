Cathena Gold (CGO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Cathena Gold (CGO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Cathena Gold (CGO) Informasjon Cathena Gold is the main driving factor and in-game currency for the Web3 game Knights of Cathena. Use it to collect NFT-Items, upgrade your troops, and increase your rank. Offisiell nettside: https://knights-of-cathena.com/ Teknisk dokument: https://litepaper.knights-of-cathena.com

Cathena Gold (CGO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Cathena Gold (CGO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 30.98K $ 30.98K $ 30.98K Total forsyning: $ 109.63B $ 109.63B $ 109.63B Sirkulerende forsyning: $ 12.50B $ 12.50B $ 12.50B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 271.74K $ 271.74K $ 271.74K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Cathena Gold (CGO) pris

Cathena Gold (CGO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Cathena Gold (CGO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CGO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CGO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CGOs tokenomics, kan du utforske CGO tokenets livepris!

