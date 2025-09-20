Cathena Gold (CGO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.09% Prisendring (1D) -2.43% Prisendring (7D) -1.14% Prisendring (7D) -1.14%

Cathena Gold (CGO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CGO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CGO er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CGO endret seg med +0.09% i løpet av den siste timen, -2.43% over 24 timer og -1.14% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Cathena Gold (CGO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 34.07K$ 34.07K $ 34.07K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 299.32K$ 299.32K $ 299.32K Opplagsforsyning 12.48B 12.48B 12.48B Total forsyning 109,637,789,000.0 109,637,789,000.0 109,637,789,000.0

Nåværende markedsverdi på Cathena Gold er $ 34.07K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CGO er 12.48B, med en total tilgang på 109637789000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 299.32K.