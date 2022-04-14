CatGPT (CATGPT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i CatGPT (CATGPT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

CatGPT (CATGPT) Informasjon CatGPT is a unique community token project that serves not only as a token but also as the soul companion of the community. CatGPT is a virtual cat equipped with advanced artificial intelligence, inspired by humans' deep affection for pet cats and the pursuit of artificial intelligence technology. Its core function is to serve as the community's assistant and customer service. Whenever community members need help, CatGPT appears promptly, answering questions and providing support with its wise and friendly language. However, CatGPT's capabilities extend beyond this; through continuous learning, it adapts to the specific needs of the community, becoming an omnipresent community universal robot. As CatGPT evolves, it takes on more roles: from game guides to organizers of community activities, and even a virtual pet on certain occasions. Through its unique interactive approach, CatGPT enhances the connections between community members, making the atmosphere on the chatai platform more lively and enjoyable. Over time, CatGPT has become an indispensable part of the community, making it warmer and more inclusive. The CatGPT token serves as a means for community members to express gratitude, reward contributions, or exchange value, fostering mutual support and growth within the community. Offisiell nettside: https://www.fairlaunch.me/detail Kjøp CATGPT nå!

CatGPT (CATGPT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for CatGPT (CATGPT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 783.95K $ 783.95K $ 783.95K Total forsyning: $ 4.83B $ 4.83B $ 4.83B Sirkulerende forsyning: $ 4.83B $ 4.83B $ 4.83B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 783.95K $ 783.95K $ 783.95K All-time high: $ 0.00722966 $ 0.00722966 $ 0.00722966 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00016229 $ 0.00016229 $ 0.00016229 Lær mer om CatGPT (CATGPT) pris

CatGPT (CATGPT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak CatGPT (CATGPT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CATGPT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CATGPT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CATGPTs tokenomics, kan du utforske CATGPT tokenets livepris!

CATGPT prisforutsigelse Vil du vite hvor CATGPT kan være på vei? Vår CATGPT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CATGPT tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!