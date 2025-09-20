CatGPT (CATGPT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00722966$ 0.00722966 $ 0.00722966 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.03% Prisendring (1D) -2.53% Prisendring (7D) -1.24% Prisendring (7D) -1.24%

CatGPT (CATGPT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CATGPT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CATGPT er $ 0.00722966, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CATGPT endret seg med +0.03% i løpet av den siste timen, -2.53% over 24 timer og -1.24% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

CatGPT (CATGPT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 843.90K$ 843.90K $ 843.90K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 843.90K$ 843.90K $ 843.90K Opplagsforsyning 4.83B 4.83B 4.83B Total forsyning 4,830,523,554.183734 4,830,523,554.183734 4,830,523,554.183734

Nåværende markedsverdi på CatGPT er $ 843.90K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CATGPT er 4.83B, med en total tilgang på 4830523554.183734. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 843.90K.