Catex (CATX) Informasjon Catex is a next-generation decentralized exchange (DEX) built on the Unichain blockchain. It functions as a "MetaDEX," meaning it's a layer built on top of another DEX, in this case, Uniswap v4. The project aims to improve the decentralized finance (DeFi) space by offering a secure, automated, and capital-efficient marketplace for liquidity. At its core, Catex is designed to simplify and enhance the experience of providing liquidity to Uniswap. It achieves this through automated liquidity management (ALM), a ve(3,3) governance model, and strategic incentives. The overall vision is to create a modular and transparent DeFi ecosystem where anyone can easily deploy, vote on, or earn from various liquidity strategies. Offisiell nettside: https://www.catex.fi

Catex (CATX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Catex (CATX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 47.90K $ 47.90K $ 47.90K Total forsyning: $ 147.81M $ 147.81M $ 147.81M Sirkulerende forsyning: $ 16.27M $ 16.27M $ 16.27M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 435.15K $ 435.15K $ 435.15K All-time high: $ 0.03473115 $ 0.03473115 $ 0.03473115 All-Time Low: $ 0.00281509 $ 0.00281509 $ 0.00281509 Nåværende pris: $ 0.00293231 $ 0.00293231 $ 0.00293231 Lær mer om Catex (CATX) pris

Catex (CATX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Catex (CATX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CATX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CATX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CATXs tokenomics, kan du utforske CATX tokenets livepris!

