Catex (CATX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0036532 $ 0.0036532 $ 0.0036532 24 timer lav $ 0.00398729 $ 0.00398729 $ 0.00398729 24 timer høy 24 timer lav $ 0.0036532$ 0.0036532 $ 0.0036532 24 timer høy $ 0.00398729$ 0.00398729 $ 0.00398729 All Time High $ 0.03473115$ 0.03473115 $ 0.03473115 Laveste pris $ 0.0036532$ 0.0036532 $ 0.0036532 Prisendring (1H) +0.38% Prisendring (1D) -3.61% Prisendring (7D) -29.45% Prisendring (7D) -29.45%

Catex (CATX) sanntidsprisen er $0.00374518. I løpet av de siste 24 timene har CATX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0036532 og et toppnivå på $ 0.00398729, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CATX er $ 0.03473115, mens den rekordlave prisen er $ 0.0036532.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CATX endret seg med +0.38% i løpet av den siste timen, -3.61% over 24 timer og -29.45% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Catex (CATX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 61.40K$ 61.40K $ 61.40K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 553.63K$ 553.63K $ 553.63K Opplagsforsyning 16.39M 16.39M 16.39M Total forsyning 147,808,962.4955977 147,808,962.4955977 147,808,962.4955977

Nåværende markedsverdi på Catex er $ 61.40K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CATX er 16.39M, med en total tilgang på 147808962.4955977. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 553.63K.