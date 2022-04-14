CATERPILLAR (CPL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i CATERPILLAR (CPL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

CATERPILLAR (CPL) Informasjon In the vast garden, a lost caterpillar wandered, longing to spread his wings as a butterfly. Hearing of Caterpillar Token, he saw hope. But to change, he needed to sacrifice supply. With each transaction, the caterpillar burned 2% of the token supply, inching closer to his dream of becoming a butterfly. Along the journey, he met fellow caterpillars, all with their own dreams of a safe crypto experience that would help them grow. Together, they formed a community, supporting each other in their transformation. As the supply dwindled, each cocooned themselves, emerging as a majestic butterfly. And so, Caterpillar Token became a symbol of growth and safety, its supply burnt away to pave the way for wealth and beautiful transformations. Caterpillar token is a memecoin on the Binance Smart Chain. It has no dev, no roadmap, and a renounced contract. It is 100% community-driven. Offisiell nettside: https://www.caterpillartoken.com/ Kjøp CPL nå!

CATERPILLAR (CPL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for CATERPILLAR (CPL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 44.76K $ 44.76K $ 44.76K Total forsyning: $ 36.81T $ 36.81T $ 36.81T Sirkulerende forsyning: $ 36.81T $ 36.81T $ 36.81T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 44.76K $ 44.76K $ 44.76K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om CATERPILLAR (CPL) pris

CATERPILLAR (CPL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak CATERPILLAR (CPL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CPL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CPL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CPLs tokenomics, kan du utforske CPL tokenets livepris!

CPL prisforutsigelse Vil du vite hvor CPL kan være på vei? Vår CPL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CPL tokenets prisforutsigelse nå!

