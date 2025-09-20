CATERPILLAR (CPL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.47% Prisendring (1D) +0.81% Prisendring (7D) +4.69% Prisendring (7D) +4.69%

CATERPILLAR (CPL) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CPL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CPL er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CPL endret seg med +0.47% i løpet av den siste timen, +0.81% over 24 timer og +4.69% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

CATERPILLAR (CPL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 42.47K$ 42.47K $ 42.47K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 42.47K$ 42.47K $ 42.47K Opplagsforsyning 36.82T 36.82T 36.82T Total forsyning 36,823,649,871,549.14 36,823,649,871,549.14 36,823,649,871,549.14

Nåværende markedsverdi på CATERPILLAR er $ 42.47K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CPL er 36.82T, med en total tilgang på 36823649871549.14. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 42.47K.