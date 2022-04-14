Catana (CATANA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Catana (CATANA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Catana (CATANA) Informasjon Catana is a cat with a katana. Initially abandoned by the original deployer, it has been given new life through a community takeover. Why does the cat need a katana? What is it's purpose? The Catana story is ongoing, unfolding right before our eyes through the community who love the simplicity and familiarity of cat culture coins. In other words: Once a classic, always a classic; he literally has a katana. Offisiell nettside: https://solanacatana.com Kjøp CATANA nå!

Catana (CATANA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Catana (CATANA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 358.17K $ 358.17K $ 358.17K Total forsyning: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M Sirkulerende forsyning: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 358.17K $ 358.17K $ 358.17K All-time high: $ 0.078581 $ 0.078581 $ 0.078581 All-Time Low: $ 0.00028263 $ 0.00028263 $ 0.00028263 Nåværende pris: $ 0.0003582 $ 0.0003582 $ 0.0003582 Lær mer om Catana (CATANA) pris

Catana (CATANA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Catana (CATANA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CATANA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CATANA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CATANAs tokenomics, kan du utforske CATANA tokenets livepris!

CATANA prisforutsigelse Vil du vite hvor CATANA kan være på vei? Vår CATANA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CATANA tokenets prisforutsigelse nå!

