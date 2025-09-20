Catana (CATANA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.078581 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.01% Prisendring (1D) -2.43% Prisendring (7D) -15.40%

Catana (CATANA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CATANA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CATANA er $ 0.078581, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CATANA endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, -2.43% over 24 timer og -15.40% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Catana (CATANA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 506.27K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 506.27K Opplagsforsyning 999.95M Total forsyning 999,954,606.19236

Nåværende markedsverdi på Catana er $ 506.27K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CATANA er 999.95M, med en total tilgang på 999954606.19236. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 506.27K.