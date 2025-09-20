Dagens Catana livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for CATANA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CATANA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Catana livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for CATANA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CATANA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Catana Pris (CATANA)

1 CATANA til USD livepris:

$0.0005063
$0.0005063$0.0005063
-2.40%1D
USD
Catana (CATANA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:21:02 (UTC+8)

Catana (CATANA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.078581
$ 0.078581$ 0.078581

$ 0
$ 0$ 0

+0.01%

-2.43%

-15.40%

-15.40%

Catana (CATANA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CATANA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CATANA er $ 0.078581, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CATANA endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, -2.43% over 24 timer og -15.40% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Catana (CATANA) Markedsinformasjon

$ 506.27K
$ 506.27K$ 506.27K

--
----

$ 506.27K
$ 506.27K$ 506.27K

999.95M
999.95M 999.95M

999,954,606.19236
999,954,606.19236 999,954,606.19236

Nåværende markedsverdi på Catana er $ 506.27K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CATANA er 999.95M, med en total tilgang på 999954606.19236. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 506.27K.

Catana (CATANA) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Catana til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Catana til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Catana til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Catana til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-2.43%
30 dager$ 0-18.56%
60 dager$ 0-58.61%
90 dager$ 0--

Hva er Catana (CATANA)

Catana is a cat with a katana. Initially abandoned by the original deployer, it has been given new life through a community takeover. Why does the cat need a katana? What is it's purpose? The Catana story is ongoing, unfolding right before our eyes through the community who love the simplicity and familiarity of cat culture coins. In other words: Once a classic, always a classic; he literally has a katana.

Catana (CATANA) Ressurs

Catana Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Catana (CATANA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Catana (CATANA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Catana.

CATANA til lokale valutaer

Catana (CATANA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Catana (CATANA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CATANA tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Catana (CATANA)

Hvor mye er Catana (CATANA) verdt i dag?
Live CATANA prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CATANA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CATANA til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Catana?
Markedsverdien for CATANA er $ 506.27K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CATANA?
Den sirkulerende forsyningen av CATANA er 999.95M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCATANA ?
CATANA oppnådde en ATH-pris på 0.078581 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CATANA?
CATANA så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til CATANA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CATANA er -- USD.
Vil CATANA gå høyere i år?
CATANA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CATANA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:21:02 (UTC+8)

Catana (CATANA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.