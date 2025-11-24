Catalyse AI pris i dag

Sanntids Catalyse AI (CAI) pris i dag er $ 0.0033687, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende CAI til USD konverteringssats er $ 0.0033687 per CAI.

Catalyse AI rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 336,870, med en sirkulerende forsyning på 100.00M CAI. I løpet av de siste 24 timene CAI har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.12569, mens tidenes laveste notering var $ 0.00180061.

Kortsiktig har CAI beveget seg -- i løpet av den siste timen og 0.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Catalyse AI (CAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 336.87K$ 336.87K $ 336.87K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 336.87K$ 336.87K $ 336.87K Opplagsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Catalyse AI er $ 336.87K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CAI er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 336.87K.