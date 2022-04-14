Catalorian (CATALORIAN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Catalorian (CATALORIAN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Catalorian (CATALORIAN) Informasjon To The Moon --- The Catalorian Space Defense Cat is on a mission to colonize space and the crypto sphere. Found only on Ethereum, grab the hottest meme tweeted from the genius Elon Musk and become part of history as the kitty makes it's way to the interplanetory colonies and beyond. So join us today and become a part of the Catalorian community. Together, we will build, grow, and prosper. The Catalorian Space Defense Cat is on a mission to colonize space & crypto! Join on Ethereum as this meme takes over the galaxy & beyond! Offisiell nettside: https://thefirstcatalorian.com Kjøp CATALORIAN nå!

Catalorian (CATALORIAN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Catalorian (CATALORIAN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 352.65K $ 352.65K $ 352.65K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 352.65K $ 352.65K $ 352.65K All-time high: $ 0.02169909 $ 0.02169909 $ 0.02169909 All-Time Low: $ 0.00026719 $ 0.00026719 $ 0.00026719 Nåværende pris: $ 0.00035265 $ 0.00035265 $ 0.00035265 Lær mer om Catalorian (CATALORIAN) pris

Catalorian (CATALORIAN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Catalorian (CATALORIAN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CATALORIAN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CATALORIAN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CATALORIANs tokenomics, kan du utforske CATALORIAN tokenets livepris!

CATALORIAN prisforutsigelse Vil du vite hvor CATALORIAN kan være på vei? Vår CATALORIAN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CATALORIAN tokenets prisforutsigelse nå!

