Catacomb (CATA) Informasjon CATA is the native token of Catacomb, running on TON (The Open Network). CATA isn’t just a meme; we go beyond by leveraging Telegram's 1-billion-user network through a staking protocol accessible via our ever-evolving Telegram mini-app. The concept is simple: the longer you stake, the greater your rewards. The APY increases with each longer staking period you choose. Once your staking period concludes, you can claim your rewards. Offisiell nettside: https://catacomb.fyi Kjøp CATA nå!

Catacomb (CATA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Catacomb (CATA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 49.31K $ 49.31K $ 49.31K Total forsyning: $ 203.51M $ 203.51M $ 203.51M Sirkulerende forsyning: $ 203.51M $ 203.51M $ 203.51M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 49.31K $ 49.31K $ 49.31K All-time high: $ 0.00261117 $ 0.00261117 $ 0.00261117 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00024232 $ 0.00024232 $ 0.00024232 Lær mer om Catacomb (CATA) pris

Catacomb (CATA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Catacomb (CATA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CATA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CATA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CATAs tokenomics, kan du utforske CATA tokenets livepris!

CATA prisforutsigelse Vil du vite hvor CATA kan være på vei? Vår CATA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CATA tokenets prisforutsigelse nå!

