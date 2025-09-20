Catacomb (CATA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00261117$ 0.00261117 $ 0.00261117 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) -0.08% Prisendring (7D) -0.66% Prisendring (7D) -0.66%

Catacomb (CATA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CATA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CATA er $ 0.00261117, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CATA endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -0.08% over 24 timer og -0.66% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Catacomb (CATA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 49.51K$ 49.51K $ 49.51K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 49.51K$ 49.51K $ 49.51K Opplagsforsyning 203.51M 203.51M 203.51M Total forsyning 203,506,075.866008 203,506,075.866008 203,506,075.866008

Nåværende markedsverdi på Catacomb er $ 49.51K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CATA er 203.51M, med en total tilgang på 203506075.866008. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 49.51K.