Cat Wif Hat (CWH) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Cat Wif Hat (CWH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Cat Wif Hat (CWH) Informasjon CWH (Cat Wif Hat) is a meme token built on Solana, inspired by the whimsical idea of a cat wearing a hat. Combining humor, simplicity, and community-driven engagement, CWH captures the playful spirit of internet meme culture. As a CTO (Community Take Over) project, all decisions are made through shared efforts by the community, emphasizing decentralization, creativity, and inclusivity. CWH stands out as a unique and entertaining addition to the Solana ecosystem. Offisiell nettside: https://catwifhatonsol.xyz/ Kjøp CWH nå!

Cat Wif Hat (CWH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Cat Wif Hat (CWH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 91.77K $ 91.77K $ 91.77K Total forsyning: $ 999.27M $ 999.27M $ 999.27M Sirkulerende forsyning: $ 999.27M $ 999.27M $ 999.27M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 91.77K $ 91.77K $ 91.77K All-time high: $ 0.00815904 $ 0.00815904 $ 0.00815904 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Cat Wif Hat (CWH) pris

Cat Wif Hat (CWH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Cat Wif Hat (CWH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CWH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CWH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CWHs tokenomics, kan du utforske CWH tokenets livepris!

CWH prisforutsigelse Vil du vite hvor CWH kan være på vei? Vår CWH prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CWH tokenets prisforutsigelse nå!

