Cat Wif Hat (CWH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00009764 24 timer høy $ 0.00010149 All Time High $ 0.00815904 Laveste pris $ 0.00004887 Prisendring (1H) +0.07% Prisendring (1D) -1.96% Prisendring (7D) -3.56%

Cat Wif Hat (CWH) sanntidsprisen er $0.00009948. I løpet av de siste 24 timene har CWH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00009764 og et toppnivå på $ 0.00010149, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CWH er $ 0.00815904, mens den rekordlave prisen er $ 0.00004887.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CWH endret seg med +0.07% i løpet av den siste timen, -1.96% over 24 timer og -3.56% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Cat Wif Hat (CWH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 99.41K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 99.41K Opplagsforsyning 999.27M Total forsyning 999,272,616.528795

Nåværende markedsverdi på Cat Wif Hat er $ 99.41K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CWH er 999.27M, med en total tilgang på 999272616.528795. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 99.41K.