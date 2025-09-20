Dagens Cat Wif Hat livepris er 0.00009948 USD. Spor prisoppdateringer for CWH til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CWH pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Cat Wif Hat livepris er 0.00009948 USD. Spor prisoppdateringer for CWH til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CWH pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om CWH

CWH Prisinformasjon

CWH Offisiell nettside

CWH tokenomics

CWH Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Cat Wif Hat Logo

Cat Wif Hat Pris (CWH)

Ikke oppført

1 CWH til USD livepris:

--
----
-2.50%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Cat Wif Hat (CWH) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:32:07 (UTC+8)

Cat Wif Hat (CWH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00009764
$ 0.00009764$ 0.00009764
24 timer lav
$ 0.00010149
$ 0.00010149$ 0.00010149
24 timer høy

$ 0.00009764
$ 0.00009764$ 0.00009764

$ 0.00010149
$ 0.00010149$ 0.00010149

$ 0.00815904
$ 0.00815904$ 0.00815904

$ 0.00004887
$ 0.00004887$ 0.00004887

+0.07%

-1.96%

-3.56%

-3.56%

Cat Wif Hat (CWH) sanntidsprisen er $0.00009948. I løpet av de siste 24 timene har CWH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00009764 og et toppnivå på $ 0.00010149, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CWH er $ 0.00815904, mens den rekordlave prisen er $ 0.00004887.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CWH endret seg med +0.07% i løpet av den siste timen, -1.96% over 24 timer og -3.56% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Cat Wif Hat (CWH) Markedsinformasjon

$ 99.41K
$ 99.41K$ 99.41K

--
----

$ 99.41K
$ 99.41K$ 99.41K

999.27M
999.27M 999.27M

999,272,616.528795
999,272,616.528795 999,272,616.528795

Nåværende markedsverdi på Cat Wif Hat er $ 99.41K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CWH er 999.27M, med en total tilgang på 999272616.528795. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 99.41K.

Cat Wif Hat (CWH) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Cat Wif Hat til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Cat Wif Hat til USD ble $ +0.0000102561.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Cat Wif Hat til USD ble $ -0.0000171164.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Cat Wif Hat til USD ble $ +0.00001094705885808267.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.96%
30 dager$ +0.0000102561+10.31%
60 dager$ -0.0000171164-17.20%
90 dager$ +0.00001094705885808267+12.36%

Hva er Cat Wif Hat (CWH)

CWH (Cat Wif Hat) is a meme token built on Solana, inspired by the whimsical idea of a cat wearing a hat. Combining humor, simplicity, and community-driven engagement, CWH captures the playful spirit of internet meme culture. As a CTO (Community Take Over) project, all decisions are made through shared efforts by the community, emphasizing decentralization, creativity, and inclusivity. CWH stands out as a unique and entertaining addition to the Solana ecosystem.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Cat Wif Hat (CWH) Ressurs

Offisiell nettside

Cat Wif Hat Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Cat Wif Hat (CWH) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Cat Wif Hat (CWH) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Cat Wif Hat.

Sjekk Cat Wif Hatprisprognosen nå!

CWH til lokale valutaer

Cat Wif Hat (CWH) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Cat Wif Hat (CWH) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CWH tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Cat Wif Hat (CWH)

Hvor mye er Cat Wif Hat (CWH) verdt i dag?
Live CWH prisen i USD er 0.00009948 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CWH-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CWH til USD er $ 0.00009948. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Cat Wif Hat?
Markedsverdien for CWH er $ 99.41K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CWH?
Den sirkulerende forsyningen av CWH er 999.27M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCWH ?
CWH oppnådde en ATH-pris på 0.00815904 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CWH?
CWH så en ATL-pris på 0.00004887 USD.
Hva er handelsvolumet til CWH?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CWH er -- USD.
Vil CWH gå høyere i år?
CWH kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CWH prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:32:07 (UTC+8)

Cat Wif Hat (CWH) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.