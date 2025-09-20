Cat Wif Hands (CATWIF) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.82% Prisendring (1D) +25.48% Prisendring (7D) +76.65% Prisendring (7D) +76.65%

Cat Wif Hands (CATWIF) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CATWIF blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CATWIF er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CATWIF endret seg med -0.82% i løpet av den siste timen, +25.48% over 24 timer og +76.65% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Cat Wif Hands (CATWIF) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 74.99K$ 74.99K $ 74.99K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 74.99K$ 74.99K $ 74.99K Opplagsforsyning 131.72B 131.72B 131.72B Total forsyning 131,716,886,149.34993 131,716,886,149.34993 131,716,886,149.34993

Nåværende markedsverdi på Cat Wif Hands er $ 74.99K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CATWIF er 131.72B, med en total tilgang på 131716886149.34993. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 74.99K.