Dagens Cat Wif Hands livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for CATWIF til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CATWIF pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Cat Wif Hands livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for CATWIF til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CATWIF pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om CATWIF

CATWIF Prisinformasjon

CATWIF teknisk dokument

CATWIF Offisiell nettside

CATWIF tokenomics

CATWIF Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Cat Wif Hands Logo

Cat Wif Hands Pris (CATWIF)

Ikke oppført

1 CATWIF til USD livepris:

--
----
+25.40%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Cat Wif Hands (CATWIF) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:48:40 (UTC+8)

Cat Wif Hands (CATWIF) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.82%

+25.48%

+76.65%

+76.65%

Cat Wif Hands (CATWIF) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CATWIF blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CATWIF er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CATWIF endret seg med -0.82% i løpet av den siste timen, +25.48% over 24 timer og +76.65% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Cat Wif Hands (CATWIF) Markedsinformasjon

$ 74.99K
$ 74.99K$ 74.99K

--
----

$ 74.99K
$ 74.99K$ 74.99K

131.72B
131.72B 131.72B

131,716,886,149.34993
131,716,886,149.34993 131,716,886,149.34993

Nåværende markedsverdi på Cat Wif Hands er $ 74.99K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CATWIF er 131.72B, med en total tilgang på 131716886149.34993. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 74.99K.

Cat Wif Hands (CATWIF) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Cat Wif Hands til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Cat Wif Hands til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Cat Wif Hands til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Cat Wif Hands til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+25.48%
30 dager$ 0+122.97%
60 dager$ 0+90.74%
90 dager$ 0--

Hva er Cat Wif Hands (CATWIF)

The cat has hands and is a meme token on the Avalanche Network

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Cat Wif Hands (CATWIF) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Cat Wif Hands Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Cat Wif Hands (CATWIF) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Cat Wif Hands (CATWIF) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Cat Wif Hands.

Sjekk Cat Wif Handsprisprognosen nå!

CATWIF til lokale valutaer

Cat Wif Hands (CATWIF) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Cat Wif Hands (CATWIF) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CATWIF tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Cat Wif Hands (CATWIF)

Hvor mye er Cat Wif Hands (CATWIF) verdt i dag?
Live CATWIF prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CATWIF-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CATWIF til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Cat Wif Hands?
Markedsverdien for CATWIF er $ 74.99K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CATWIF?
Den sirkulerende forsyningen av CATWIF er 131.72B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCATWIF ?
CATWIF oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CATWIF?
CATWIF så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til CATWIF?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CATWIF er -- USD.
Vil CATWIF gå høyere i år?
CATWIF kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CATWIF prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:48:40 (UTC+8)

Cat Wif Hands (CATWIF) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.