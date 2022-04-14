Cat Poop Joystick (N64) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Cat Poop Joystick (N64), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Cat Poop Joystick (N64) Informasjon Cat Poop Joystick ($N64) is the ultimate degen twist on fine art! Dive into a chaotic world where creativity meets absurdity. This memecoin redefines art with a playful, irreverent touch. Perfect for those who thrive on the unexpected and appreciate the unconventional. Join the $N64 revolution, laugh, trade, and enjoy the ride. Embrace the madness and let your inner degen shine! Let's celebrate deep internet culture, and enjoy having fun in this community. Offisiell nettside: https://catpoopjoystick.xyz/ Kjøp N64 nå!

Cat Poop Joystick (N64) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Cat Poop Joystick (N64), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 22.46K $ 22.46K $ 22.46K Total forsyning: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M Sirkulerende forsyning: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 22.46K $ 22.46K $ 22.46K All-time high: $ 0.0019511 $ 0.0019511 $ 0.0019511 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Cat Poop Joystick (N64) pris

Cat Poop Joystick (N64) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Cat Poop Joystick (N64) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet N64 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange N64 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår N64s tokenomics, kan du utforske N64 tokenets livepris!

N64 prisforutsigelse Vil du vite hvor N64 kan være på vei? Vår N64 prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se N64 tokenets prisforutsigelse nå!

