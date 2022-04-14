Cat Duck (CUCK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Cat Duck (CUCK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Cat Duck (CUCK) Informasjon Cat Duck is a meme token created on the Solana blockchain. The project was created in April and has more than 600 holders. The token can be traded on centralized exchange Azbit and decentralized exchanges Raydium and Jupiter. The team behind the project released a play-to-earn game Cuck Tap on the Google Store in August. Numerous meme pictures of the unusual creature Cat Duck have also been made. A Community Takeover of Cat Duck took place soon after its launch this year. Offisiell nettside: https://catduck.lol Kjøp CUCK nå!

Cat Duck (CUCK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Cat Duck (CUCK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 13.96K $ 13.96K $ 13.96K Total forsyning: $ 999.29M $ 999.29M $ 999.29M Sirkulerende forsyning: $ 999.29M $ 999.29M $ 999.29M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 13.96K $ 13.96K $ 13.96K All-time high: $ 0.00253203 $ 0.00253203 $ 0.00253203 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Cat Duck (CUCK) pris

Cat Duck (CUCK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Cat Duck (CUCK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CUCK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CUCK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CUCKs tokenomics, kan du utforske CUCK tokenets livepris!

