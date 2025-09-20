Cat Duck (CUCK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00253203$ 0.00253203 $ 0.00253203 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +14.18% Prisendring (7D) +14.18%

Cat Duck (CUCK) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CUCK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CUCK er $ 0.00253203, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CUCK endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +14.18% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Cat Duck (CUCK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 13.92K$ 13.92K $ 13.92K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 13.92K$ 13.92K $ 13.92K Opplagsforsyning 999.29M 999.29M 999.29M Total forsyning 999,294,663.732023 999,294,663.732023 999,294,663.732023

Nåværende markedsverdi på Cat Duck er $ 13.92K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CUCK er 999.29M, med en total tilgang på 999294663.732023. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 13.92K.