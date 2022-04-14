Castle Of Blackwater (COBE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Castle Of Blackwater (COBE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Castle Of Blackwater (COBE) Informasjon Castle of Blackwater is a 2D, action packed, social deduction game with a magical web3 twist. Backed by Merit Circle and 2 years in the making, Castle of Blackwater aims to redefine how web3 technologies can enhance social-based gaming. In this intense game of trust and betrayal, up to 15 strangers are trapped in a castle of danger and deception, with a mission to complete tasks and escape with their lives. Some will work together, forming bonds and strong alliances. Others will pretend and deceive, with their own interests at heart. Each player will receive a unique role, belonging to one of three factions, with abilities to support their playstyle. Using these special powers, as well as their own deductive reasoning, players must uncover those working against them before getting eliminated themselves. Alive players can utilise many of the in-game tools to help them put together the pieces of the puzzle. Dead players will have the opportunity to collect and spend souls, buying mighty power-ups that can help turn the tide for their team from beyond the grave. The COBE token is the premium currency in the CoB ecosystem, being used to purchase characters, land and top-tier cosmetics. Offisiell nettside: https://castleofblackwater.com/ Teknisk dokument: https://docs.castleofblackwater.com/ Kjøp COBE nå!

Castle Of Blackwater (COBE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Castle Of Blackwater (COBE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 69.88K $ 69.88K $ 69.88K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 7.47M $ 7.47M $ 7.47M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 934.99K $ 934.99K $ 934.99K All-time high: $ 0.78505 $ 0.78505 $ 0.78505 All-Time Low: $ 0.00782762 $ 0.00782762 $ 0.00782762 Nåværende pris: $ 0.00934994 $ 0.00934994 $ 0.00934994 Lær mer om Castle Of Blackwater (COBE) pris

Castle Of Blackwater (COBE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Castle Of Blackwater (COBE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet COBE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange COBE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår COBEs tokenomics, kan du utforske COBE tokenets livepris!

