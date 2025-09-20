Castle Of Blackwater (COBE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00848919 $ 0.00848919 $ 0.00848919 24 timer lav $ 0.01026787 $ 0.01026787 $ 0.01026787 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00848919$ 0.00848919 $ 0.00848919 24 timer høy $ 0.01026787$ 0.01026787 $ 0.01026787 All Time High $ 0.78505$ 0.78505 $ 0.78505 Laveste pris $ 0.00797953$ 0.00797953 $ 0.00797953 Prisendring (1H) +0.18% Prisendring (1D) -2.50% Prisendring (7D) -7.46% Prisendring (7D) -7.46%

Castle Of Blackwater (COBE) sanntidsprisen er $0.01001078. I løpet av de siste 24 timene har COBE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00848919 og et toppnivå på $ 0.01026787, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til COBE er $ 0.78505, mens den rekordlave prisen er $ 0.00797953.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har COBE endret seg med +0.18% i løpet av den siste timen, -2.50% over 24 timer og -7.46% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Castle Of Blackwater (COBE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 74.82K$ 74.82K $ 74.82K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M Opplagsforsyning 7.47M 7.47M 7.47M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Castle Of Blackwater er $ 74.82K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på COBE er 7.47M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.00M.