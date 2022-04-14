CASH (CASH) tokenomics Oppdag viktig innsikt i CASH (CASH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

CASH (CASH) Informasjon $Cash is a memecoin from the Aptos chain with utility designed for degen traders. Building on the tradition of the founding fathers of the US, we believe in preserving freedom and free market principles, with free and fair distribution, driven by the community and not just as a memecoin, as it has useful features ,$Cash is a different memecoin far from current animals or personalities, whose goal is to unite the community and grow the Aptos chain Offisiell nettside: https://www.cash.markets/ Kjøp CASH nå!

CASH (CASH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for CASH (CASH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 82.50K $ 82.50K $ 82.50K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 794.58M $ 794.58M $ 794.58M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 103.83K $ 103.83K $ 103.83K All-time high: $ 0.00135237 $ 0.00135237 $ 0.00135237 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00010383 $ 0.00010383 $ 0.00010383 Lær mer om CASH (CASH) pris

CASH (CASH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak CASH (CASH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CASH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CASH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CASHs tokenomics, kan du utforske CASH tokenets livepris!

CASH prisforutsigelse Vil du vite hvor CASH kan være på vei? Vår CASH prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CASH tokenets prisforutsigelse nå!

