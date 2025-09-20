CASH (CASH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00135237$ 0.00135237 $ 0.00135237 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +1.00% Prisendring (1D) -5.22% Prisendring (7D) -27.01% Prisendring (7D) -27.01%

CASH (CASH) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CASH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CASH er $ 0.00135237, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CASH endret seg med +1.00% i løpet av den siste timen, -5.22% over 24 timer og -27.01% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

CASH (CASH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 93.08K$ 93.08K $ 93.08K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 117.14K$ 117.14K $ 117.14K Opplagsforsyning 794.58M 794.58M 794.58M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på CASH er $ 93.08K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CASH er 794.58M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 117.14K.