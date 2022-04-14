Cas9 (CRISPR) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Cas9 (CRISPR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
Cas9 (CRISPR) Informasjon

Community led CRISPR AI research We're building a revolutionary way to fund and advance CRISPR research through a two-token system. The DAO governs both research direction and value distribution, ensuring community-driven decisions benefit all token holders. CRISPR represents your stake in the research outcomes. Value flows to holders through: Strategic buybacks directed by DAO voting Profit distribution from successful research Priority access to new technologies Value appreciation as research succeeds

Offisiell nettside:
https://crisprai.org/

Cas9 (CRISPR) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Cas9 (CRISPR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 193.10K
$ 193.10K
Total forsyning:
$ 999.97M
$ 999.97M
Sirkulerende forsyning:
$ 999.97M
$ 999.97M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 193.10K
$ 193.10K
All-time high:
$ 0.00928437
$ 0.00928437
All-Time Low:
$ 0
$ 0
Nåværende pris:
$ 0.00019311
$ 0.00019311

Cas9 (CRISPR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Cas9 (CRISPR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet CRISPR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange CRISPR tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår CRISPRs tokenomics, kan du utforske CRISPR tokenets livepris!

CRISPR prisforutsigelse

Vil du vite hvor CRISPR kan være på vei? Vår CRISPR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.