Cas9 (CRISPR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Cas9 (CRISPR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Cas9 (CRISPR) Informasjon Community led CRISPR AI research We're building a revolutionary way to fund and advance CRISPR research through a two-token system. The DAO governs both research direction and value distribution, ensuring community-driven decisions benefit all token holders. CRISPR represents your stake in the research outcomes. Value flows to holders through: Strategic buybacks directed by DAO voting Profit distribution from successful research Priority access to new technologies Value appreciation as research succeeds Offisiell nettside: https://crisprai.org/ Kjøp CRISPR nå!

Cas9 (CRISPR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Cas9 (CRISPR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 193.10K $ 193.10K $ 193.10K Total forsyning: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Sirkulerende forsyning: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 193.10K $ 193.10K $ 193.10K All-time high: $ 0.00928437 $ 0.00928437 $ 0.00928437 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00019311 $ 0.00019311 $ 0.00019311 Lær mer om Cas9 (CRISPR) pris

Cas9 (CRISPR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Cas9 (CRISPR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CRISPR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CRISPR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CRISPRs tokenomics, kan du utforske CRISPR tokenets livepris!

CRISPR prisforutsigelse Vil du vite hvor CRISPR kan være på vei? Vår CRISPR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CRISPR tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!