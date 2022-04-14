Carry (CRE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Carry (CRE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Carry (CRE) Informasjon "Carry Protocol is a blockchain project that compensates consumers for sharing their data and receiving ads. Carry compensates individual consumers for 1. sharing their offline purchase data to build the most comprehensive offline purchase database, and 2. receiving ads from advertisers that use the Carry database to send targeted ads. Carry empowers consumers by giving them back the full control of their data and its monetization, and enables businesses to send targeted ads to the right consumers using the shared data. " Offisiell nettside: https://carryprotocol.io/ Teknisk dokument: https://carryprotocol.io/static/docs/Carry_protocol-white_paper%28ENG%29.pdf?cachebust=c6244b2a9aa1596623e53db3e1a83ca2 Kjøp CRE nå!

Carry (CRE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Carry (CRE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.06M $ 2.06M $ 2.06M Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.06M $ 2.06M $ 2.06M All-time high: $ 0.084369 $ 0.084369 $ 0.084369 All-Time Low: $ 0.00016135 $ 0.00016135 $ 0.00016135 Nåværende pris: $ 0.0002056 $ 0.0002056 $ 0.0002056 Lær mer om Carry (CRE) pris

Carry (CRE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Carry (CRE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CRE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CRE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CREs tokenomics, kan du utforske CRE tokenets livepris!

