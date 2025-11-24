Carrot pris i dag

Sanntids Carrot (CRT) pris i dag er $ 112,81, med en 0,02% endring de siste 24 timene. Nåværende CRT til USD konverteringssats er $ 112,81 per CRT.

Carrot rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 30 169 452, med en sirkulerende forsyning på 267,39K CRT. I løpet av de siste 24 timene CRT har den blitt handlet mellom $ 112,79(laveste) og $ 112,9 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 133,16, mens tidenes laveste notering var $ 101,03.

Kortsiktig har CRT beveget seg -0,07% i løpet av den siste timen og +0,09% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Carrot (CRT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 30,17M$ 30,17M $ 30,17M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 30,17M$ 30,17M $ 30,17M Opplagsforsyning 267,39K 267,39K 267,39K Total forsyning 267 392,453778743 267 392,453778743 267 392,453778743

