Carlo (CARLO) Informasjon Meet Carlo, the dog with a pink asshole. Clinically insane? You bet. But that's what makes him a legend at flipping profits. Now, he’s got his sights on dominating Base... And he wants you in on the scheme. Think of it as strapping into a decommissioned Soviet rollercoaster — downright psychotic but man will you have a story to tell. So if you’re game, better buckle up cause this dog's about to drag his big balls all over Base. (Just one rule... NEVER ask about his past) Offisiell nettside: https://www.carlo.dog/ Teknisk dokument: https://www.carlo.dog/blog/first-roadmap Kjøp CARLO nå!

Carlo (CARLO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Carlo (CARLO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 833.13K $ 833.13K $ 833.13K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 833.13K $ 833.13K $ 833.13K All-time high: $ 0.02020769 $ 0.02020769 $ 0.02020769 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00083313 $ 0.00083313 $ 0.00083313 Lær mer om Carlo (CARLO) pris

Carlo (CARLO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Carlo (CARLO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CARLO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CARLO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CARLOs tokenomics, kan du utforske CARLO tokenets livepris!

