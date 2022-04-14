Carlo Acutis (SAINT) tokenomics
Carlo Acutis (SAINT) Informasjon
Memecoin for the Patron Saint of the internet - Carlo Acutis.
We are respecting and spreading the image of the new saint.
We will create an AI for the saint which will talk as Carlo Acutis himself.
This should be an interesting next step for the project among other listings.
This is an important project. We are examining projects like Luce and their work in a religious context.
We will work on growing the message of Carlo.
Carlo Acutis (SAINT) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Carlo Acutis (SAINT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
Carlo Acutis (SAINT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak Carlo Acutis (SAINT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet SAINT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange SAINT tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår SAINTs tokenomics, kan du utforske SAINT tokenets livepris!
SAINT prisforutsigelse
Vil du vite hvor SAINT kan være på vei? Vår SAINT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.
Hvorfor bør du velge MEXC?
MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.