Carlo Acutis (SAINT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Carlo Acutis (SAINT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Carlo Acutis (SAINT) Informasjon Memecoin for the Patron Saint of the internet - Carlo Acutis. We are respecting and spreading the image of the new saint. We will create an AI for the saint which will talk as Carlo Acutis himself. This should be an interesting next step for the project among other listings. This is an important project. We are examining projects like Luce and their work in a religious context. We will work on growing the message of Carlo. Offisiell nettside: https://saintcarlosol.xyz/ Kjøp SAINT nå!

Carlo Acutis (SAINT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Carlo Acutis (SAINT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 130.93K $ 130.93K $ 130.93K Total forsyning: $ 999.30M $ 999.30M $ 999.30M Sirkulerende forsyning: $ 999.30M $ 999.30M $ 999.30M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 130.93K $ 130.93K $ 130.93K All-time high: $ 0.00556528 $ 0.00556528 $ 0.00556528 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00013102 $ 0.00013102 $ 0.00013102 Lær mer om Carlo Acutis (SAINT) pris

Carlo Acutis (SAINT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Carlo Acutis (SAINT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SAINT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SAINT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SAINTs tokenomics, kan du utforske SAINT tokenets livepris!

SAINT prisforutsigelse Vil du vite hvor SAINT kan være på vei? Vår SAINT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SAINT tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!