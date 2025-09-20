Carlo Acutis (SAINT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00556528$ 0.00556528 $ 0.00556528 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.33% Prisendring (1D) -11.94% Prisendring (7D) -38.94% Prisendring (7D) -38.94%

Carlo Acutis (SAINT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SAINT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SAINT er $ 0.00556528, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SAINT endret seg med -0.33% i løpet av den siste timen, -11.94% over 24 timer og -38.94% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Carlo Acutis (SAINT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 136.68K$ 136.68K $ 136.68K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 136.68K$ 136.68K $ 136.68K Opplagsforsyning 999.30M 999.30M 999.30M Total forsyning 999,298,986.748695 999,298,986.748695 999,298,986.748695

Nåværende markedsverdi på Carlo Acutis er $ 136.68K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SAINT er 999.30M, med en total tilgang på 999298986.748695. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 136.68K.