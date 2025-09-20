Cardence ($CRDN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00229585 $ 0.00229585 $ 0.00229585 24 timer lav $ 0.00230644 $ 0.00230644 $ 0.00230644 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00229585$ 0.00229585 $ 0.00229585 24 timer høy $ 0.00230644$ 0.00230644 $ 0.00230644 All Time High $ 0.396125$ 0.396125 $ 0.396125 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.47% Prisendring (1D) +0.39% Prisendring (7D) +11.02% Prisendring (7D) +11.02%

Cardence ($CRDN) sanntidsprisen er $0.00230693. I løpet av de siste 24 timene har $CRDN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00229585 og et toppnivå på $ 0.00230644, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $CRDN er $ 0.396125, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $CRDN endret seg med +0.47% i løpet av den siste timen, +0.39% over 24 timer og +11.02% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Cardence ($CRDN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 67.84K$ 67.84K $ 67.84K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 115.32K$ 115.32K $ 115.32K Opplagsforsyning 29.41M 29.41M 29.41M Total forsyning 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Cardence er $ 67.84K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $CRDN er 29.41M, med en total tilgang på 50000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 115.32K.