Carbon Emission Blockchain pris i dag

Sanntids Carbon Emission Blockchain (CEB) pris i dag er $ 0.00544792, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende CEB til USD konverteringssats er $ 0.00544792 per CEB.

Carbon Emission Blockchain rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 24,348, med en sirkulerende forsyning på 4.47M CEB. I løpet av de siste 24 timene CEB har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.49, mens tidenes laveste notering var $ 0.00544752.

Kortsiktig har CEB beveget seg -- i løpet av den siste timen og -9.85% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Carbon Emission Blockchain (CEB) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 24.35K$ 24.35K $ 24.35K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 54.48K$ 54.48K $ 54.48K Opplagsforsyning 4.47M 4.47M 4.47M Total forsyning 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Carbon Emission Blockchain er $ 24.35K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CEB er 4.47M, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 54.48K.