Carbon (CARBON) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.526379$ 0.526379 $ 0.526379 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.43% Prisendring (1D) +0.17% Prisendring (7D) +10.85% Prisendring (7D) +10.85%

Carbon (CARBON) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CARBON blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CARBON er $ 0.526379, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CARBON endret seg med +0.43% i løpet av den siste timen, +0.17% over 24 timer og +10.85% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Carbon (CARBON) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 17.75K$ 17.75K $ 17.75K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 22.29K$ 22.29K $ 22.29K Opplagsforsyning 32.65M 32.65M 32.65M Total forsyning 41,000,000.0 41,000,000.0 41,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Carbon er $ 17.75K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CARBON er 32.65M, med en total tilgang på 41000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 22.29K.