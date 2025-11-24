Captain Kuma pris i dag

Sanntids Captain Kuma (KUMA) pris i dag er $ 0.00644383, med en 1.40% endring de siste 24 timene. Nåværende KUMA til USD konverteringssats er $ 0.00644383 per KUMA.

Captain Kuma rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 5,799,408, med en sirkulerende forsyning på 899.99M KUMA. I løpet av de siste 24 timene KUMA har den blitt handlet mellom $ 0.00625273(laveste) og $ 0.00648721 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.01017393, mens tidenes laveste notering var $ 0.0054502.

Kortsiktig har KUMA beveget seg -- i løpet av den siste timen og +0.26% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Captain Kuma (KUMA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 5.80M$ 5.80M $ 5.80M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.80M$ 5.80M $ 5.80M Opplagsforsyning 899.99M 899.99M 899.99M Total forsyning 899,994,368.8113148 899,994,368.8113148 899,994,368.8113148

