Captain GOOFY (GOOF) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Captain GOOFY (GOOF), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

Captain GOOFY (GOOF) Informasjon Captain Goofy ($GOOF) is a community-driven memecoin that brings humor, creativity, and inclusivity to the world of cryptocurrency. With its playful nautical theme, Captain Goofy invites adventurers and crypto enthusiasts to sail into the uncharted waters of Web3. Designed to engage a broad audience, $GOOF encourages active community participation through competitions, giveaways, and collaborations. It’s not just a token; it’s a movement celebrating fun, unity, and the boundless potential of blockchain technology. Join Captain Goofy’s crew and set sail for a world where crypto meets creativity! Offisiell nettside: https://captaingoofy.com/ Kjøp GOOF nå!

Captain GOOFY (GOOF) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Captain GOOFY (GOOF), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 16.39K Total forsyning: $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 10.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 16.39K All-time high: $ 0 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0

Captain GOOFY (GOOF) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Captain GOOFY (GOOF) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GOOF tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GOOF tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GOOFs tokenomics, kan du utforske GOOF tokenets livepris!

GOOF prisforutsigelse Vil du vite hvor GOOF kan være på vei? Vår GOOF prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GOOF tokenets prisforutsigelse nå!

