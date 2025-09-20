Dagens Captain GOOFY livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for GOOF til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GOOF pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Captain GOOFY livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for GOOF til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GOOF pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om GOOF

GOOF Prisinformasjon

GOOF Offisiell nettside

GOOF tokenomics

GOOF Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Captain GOOFY Logo

Captain GOOFY Pris (GOOF)

Ikke oppført

1 GOOF til USD livepris:

--
----
-8.80%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Captain GOOFY (GOOF) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:48:33 (UTC+8)

Captain GOOFY (GOOF) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.14%

-8.82%

+21.42%

+21.42%

Captain GOOFY (GOOF) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har GOOF blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GOOF er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GOOF endret seg med -0.14% i løpet av den siste timen, -8.82% over 24 timer og +21.42% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Captain GOOFY (GOOF) Markedsinformasjon

$ 16.39K
$ 16.39K$ 16.39K

--
----

$ 16.39K
$ 16.39K$ 16.39K

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Captain GOOFY er $ 16.39K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GOOF er 10.00B, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 16.39K.

Captain GOOFY (GOOF) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Captain GOOFY til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Captain GOOFY til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Captain GOOFY til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Captain GOOFY til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-8.82%
30 dager$ 0+13.38%
60 dager$ 0-28.54%
90 dager$ 0--

Hva er Captain GOOFY (GOOF)

Captain Goofy ($GOOF) is a community-driven memecoin that brings humor, creativity, and inclusivity to the world of cryptocurrency. With its playful nautical theme, Captain Goofy invites adventurers and crypto enthusiasts to sail into the uncharted waters of Web3. Designed to engage a broad audience, $GOOF encourages active community participation through competitions, giveaways, and collaborations. It’s not just a token; it’s a movement celebrating fun, unity, and the boundless potential of blockchain technology. Join Captain Goofy’s crew and set sail for a world where crypto meets creativity!

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Captain GOOFY (GOOF) Ressurs

Offisiell nettside

Captain GOOFY Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Captain GOOFY (GOOF) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Captain GOOFY (GOOF) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Captain GOOFY.

Sjekk Captain GOOFYprisprognosen nå!

GOOF til lokale valutaer

Captain GOOFY (GOOF) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Captain GOOFY (GOOF) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GOOF tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Captain GOOFY (GOOF)

Hvor mye er Captain GOOFY (GOOF) verdt i dag?
Live GOOF prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende GOOF-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på GOOF til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Captain GOOFY?
Markedsverdien for GOOF er $ 16.39K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av GOOF?
Den sirkulerende forsyningen av GOOF er 10.00B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGOOF ?
GOOF oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på GOOF?
GOOF så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til GOOF?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GOOF er -- USD.
Vil GOOF gå høyere i år?
GOOF kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GOOF prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:48:33 (UTC+8)

Captain GOOFY (GOOF) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.