Captain Ethereum pris i dag

Sanntids Captain Ethereum (CAPTAIN) pris i dag er $ 0.00002582, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende CAPTAIN til USD konverteringssats er $ 0.00002582 per CAPTAIN.

Captain Ethereum rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 25,816, med en sirkulerende forsyning på 1.00B CAPTAIN. I løpet av de siste 24 timene CAPTAIN har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00024758, mens tidenes laveste notering var $ 0.00002567.

Kortsiktig har CAPTAIN beveget seg -- i løpet av den siste timen og -17.62% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Captain Ethereum (CAPTAIN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 25.82K$ 25.82K $ 25.82K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 25.82K$ 25.82K $ 25.82K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Captain Ethereum er $ 25.82K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CAPTAIN er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 25.82K.