Capricorn (CAPRICORN) Informasjon Astrofolio taps into current cultural trends by referencing memes and popular narratives within the crypto space. It allows users to speculate on or invest in cryptocurrencies based on astrological signs, which is a novel approach in the crypto space. This fusion of ancient wisdom with modern financial technology creates a unique niche for enthusiasts of both fields. Capricorn, the Goat 🐐, resonates with the ambitious and disciplined energy of early winter, from mid-December to mid-January. Grounded in perseverance and strategy, Capricorn season aims for success and mastery. 🏆 Harness the determined and strategic energy of Capricorn! Offisiell nettside: https://astrofolio.xyz/

Capricorn (CAPRICORN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Capricorn (CAPRICORN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 713.62K $ 713.62K $ 713.62K Total forsyning: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Sirkulerende forsyning: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 713.62K $ 713.62K $ 713.62K All-time high: $ 0.00765628 $ 0.00765628 $ 0.00765628 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00071393 $ 0.00071393 $ 0.00071393 Lær mer om Capricorn (CAPRICORN) pris

Capricorn (CAPRICORN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Capricorn (CAPRICORN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CAPRICORN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CAPRICORN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CAPRICORNs tokenomics, kan du utforske CAPRICORN tokenets livepris!

CAPRICORN prisforutsigelse Vil du vite hvor CAPRICORN kan være på vei? Vår CAPRICORN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

