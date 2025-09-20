Capricorn (CAPRICORN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00765628$ 0.00765628 $ 0.00765628 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.29% Prisendring (1D) -4.55% Prisendring (7D) +3.19% Prisendring (7D) +3.19%

Capricorn (CAPRICORN) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CAPRICORN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CAPRICORN er $ 0.00765628, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CAPRICORN endret seg med +0.29% i løpet av den siste timen, -4.55% over 24 timer og +3.19% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Capricorn (CAPRICORN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 816.31K$ 816.31K $ 816.31K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 816.31K$ 816.31K $ 816.31K Opplagsforsyning 1000.00M 1000.00M 1000.00M Total forsyning 999,995,439.400608 999,995,439.400608 999,995,439.400608

Nåværende markedsverdi på Capricorn er $ 816.31K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CAPRICORN er 1000.00M, med en total tilgang på 999995439.400608. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 816.31K.