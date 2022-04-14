CAPPYBARA (CAPPY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i CAPPYBARA (CAPPY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

CAPPYBARA (CAPPY) Informasjon Our project revolves around Cappybara and its cryptocurrency, $CAPPY, a unique and inspiring token. Cappybara embodies the serene and sociable nature of its namesake, the capybara—renowned for its calm demeanor and its ability to form friendships with everyone. The vision behind $CAPPY is to promote a way of life rooted in peace, inclusivity, and love—values that reflect the essence of the capybara. Our mission is to foster a community that embraces harmony and kindness, empowering people to face challenges with a calm mindset and build bridges of friendship in a divided world. Cappybara isn’t just a cryptocurrency; it’s a movement that represents global peace, connection, and shared happiness. With $CAPPY, we’re striving to spread the capybara spirit across the world, one token at a time. Offisiell nettside: https://cappybara.io/ Kjøp CAPPY nå!

CAPPYBARA (CAPPY) Tokenomics og prisanalyse
Markedsverdi: $18.76K
Total forsyning: 1000.00M
Sirkulerende forsyning: 1000.00M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $18.76K
All-time high: $0.00119758
All-Time Low: $0
Nåværende pris: $0

CAPPYBARA (CAPPY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak CAPPYBARA (CAPPY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning: Det maksimale antallet CAPPY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CAPPY tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

CAPPY prisforutsigelse

